Иран решил освободить английских моряков

Правительство Великобритании приветствует решение президента Ирана освободить 15 захваченных британских моряков, передает Associated Press. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Выступая на пресс-конференции в Тегеране, президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад сообщил, что Иран принял решение освободить 15 захваченных ранее британских моряков "в качестве жеста доброй воли по отношению к Великобритании". По его словам, 15 британских моряков будут отвезены в аэропорт Тегерана сразу после окончания пресс-конференции.

Захват военнослужащих ВМС Великобритании произошел 23 марта 2007 г. в северной части Персидского залива, на границе территориальных вод Ирака и Ирана. Иранские пограничники арестовали 8 матросов и 7 морских пехотинцев, задержавших иранское судно по подозрению в контрабанде автомобилей. Моряков обвинили их в нарушении морской границы Исламской Республики и шпионаже.