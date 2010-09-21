Европа назвала своего глашатая «чрезвычайного газового положения»
Европарламент одобрил законодательство
Европарламент одобрил новое законодательство для обеспечения безопасности поставок газа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено на сессии Европарламента в Страсбурге.
За проект доклада Алехо Видал КАДРАСА (группа народных партий, Испания) проголосовал 601 депутат, против – 27, воздержались – 23.
Новый документ предусматривает, что за два года страны-члены Европейского Союза должны разработать планы предотвращения срывов в поставках газа, а Еврокомиссия получит больше полномочий в применении чрезвычайных мер и координации действий стран-членов с тем, чтобы антикризисные меры в одной стране-члене ЕС не привели к срыву поставок газа в другие страны.
В случаях чрезвычайно низких температур европейские газовые компании должны будут обеспечить возможность поставок домохозяйствам газа на протяжении семи дней пикового периода экстремально низких температур, а также на протяжении 30 дней исключительно высокого спроса на газ и на протяжении 30 дней во время умеренной зимы в случае проблем инфраструктуры.
Страны-члены ЕС также должны обеспечить, чтобы даже в случае проблем с большей частью трубопроводов, остальная инфраструктура была способна поставлять весь объем газа домохозяйствам в день “чрезвычайного высокого спроса” (статистически, такие дни случаются раз в 20 лет).
Для достижения этих стандартов соответствия национальные власти будут иметь 4 года. Что касается межграничных соединений трубопроводов в случаях необходимости, то работы над такими проектами должны завершиться на протяжении трех лет с момента вступления директивы в действие.
Документ также предусматривает, что в случае, если, невзирая на все осуществленные меры, состоится серьезное прерывание в поставках газа, страны-члены Евросоюза будут иметь право активировать национальные планы чрезвычайной ситуации. При этом в случаях применения таких планов страны-члены должны обеспечить трансграничный доступ к хранилищам газа и поставки газа в другие страны-члены ЕС.
Еврокомиссия будет иметь полномочия объявлять чрезвычайное положение для всего Евросоюза или для его отдельных частей по требованию заявки от двух и больше стран-членов, которые перед тем объявили чрезвычайное положение на национальном уровне.
Как сообщал УНИАН, проект законодательства был разработан после двух газовых кризисов в результате конфликтов между Украиной и Россией в 2008 и 2009 годах.
В конце июня этого года Совет ЕС и депутаты Европарламента достигли компромисса относительно проекта законодательства.
13 июля этого года Комитет по вопросам промышленности Европарламента одобрил проект доклада.