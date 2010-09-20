Путин прилетел на судно, прокладывающее "Северный поток"

Премьер-министр РФ Владимир Путин посетил судно, которое укладывает трубы строящегося газопровода "Северный поток" в Финском заливе, сообщает РИА "Новости".

Путин прилетел на трубоукладчик "Солитэр" на вертолете. Его сопровождали технический директор "Норд стрим" Сергей Сердюков, заместитель директора проекта по строительству Руурд Хекстра и суперинтендант судна Дэвид де Жин.

Российский премьер смог лично понаблюдать, как происходит процесс сваривания и укладки труб, побывал в капитанской рубке

"Солитэр" - самое большое трубоукладочное судно в мире, его длина без стингера - специального устройства для спуска в воду наращиваемого на судне трубопровода - составляет 300 метров, со стингером - 367 метров. Он начал работу в Финском заливе 1 сентября и уже уложил на российское дно более 300 километров первой нитки газопровода.

Судно обслуживает команда из 415 человек, сообщили премьеру. Путин обратил внимание на баскетбольное кольцо, установленное на палубе корабля. Сердюков пояснил, что, поскольку обслуживающий персонал и рабочие на корабле проводят по нескольку недель, предусмотрены и такие места отдыха.

"Северный поток" - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Целевыми рынками поставок по газопроводу являются, в частности, Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания. "Северный поток" соединит балтийские побережья России и Германии. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода, протяженность которого составит 1,2 тысячи километров, намечен на 2011 год.