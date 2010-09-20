Тайфун «Фанапи» на Тайване травмировал 100 человек

11:50, 20 сентября 2010
Мир
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Уже ослаб до тропического шторма

Тайфун «Фанапи», достигший восточного побережья Тайваня, нанес менее значительные повреждения городской инфраструктуре, чем опасались местные власти накануне. Однако в результате удара стихии травмы различной тяжести получили порядка 100 человек, передает Reuters.

Сейчас тайфун, скорость ветра которого достигает 162 км/ч, движется по направлению к Китаю и, ослабнув до тропического шторма, достигнет его побережья в течение дня, сообщают метеорологи.

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