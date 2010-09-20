Закаев покинул Польшу, но обещал вернуться

Глава непризнанного правительства Чечни Ахмед ЗАКАЕВ в воскресенье вечером выехал из Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЗАКАЕВ вернулся в Лондон, где планирует получить очередную польскую визу, что позволит ему легально вернуться в Польшу для участия в судебном заседании по делу его экстрадиции.

По данным польских медиа, А.ЗАКАЕВ планирует также провести в Польше запланированные встречи, которые ему не удалось провести из-за задержания польской полицией 17 сентября.

В частности, лидер движения за независимость Чечни планирует провести встречу с польскими политиками, представителями чеченской диаспоры, а также посетить место захоронения экс-президента Польши Леха Качинского в Краковском Вавеле.

Как сообщал УНИАН, польская полиция задержала А.ЗАКАЕВА в пятницу утром по международному приказу об аресте, который выдала Российская Федерация.

Прокуратура, которая прослушивала А.ЗАКАЕВА почти целый день, заявила, что добивается его ареста на 40 дней, но польский суд после рассмотрения дела освободил его из-под стражи.

Теперь лидера чеченцев ожидает очередной судебный процесс экстрадиции.

В 2003 году Великобритания отказала России выдать А.ЗАКАЕВА и предоставила ему политическое убежище.