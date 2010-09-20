В Индии столкнулись пассажирсий и товарный поезда: есть погибшие

В индийском штате Мадхья-Прадеш сегодня в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли 10 человек, более 20 получили ранения. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил представитель властей района Шивпури, где произошла трагедия.

По его словам, товарный поезд врезался в стоящий на станции Бадарвас пассажирский экспресс. В результате сильные повреждения получили три последних вагона экспресса. Спасатели извлекли из покореженных вагонов тела семи человек. "Катастрофа произошла в условиях крайне низкой видимости, в тот момент шел ливень", - отметил представитель местной администрации.

Спасательная операция продолжается. Власти не исключают, что число погибших может возрасти.