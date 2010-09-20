За первыми платными дорогами в России стоят два друга Путина

Через несколько лет в России появятся две первые платные дороги. Обе идут из Москвы и строятся фактически на государственные деньги. За обеими стоят петербургские знакомые Владимира Путина: Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг, пишет сегодня газета «Ведомости».

Как пишет издание, контроль над строительством платной дороги Москва-Минск достался банку «Россия», крупнейшим акционером которого является старый знакомый Путина Юрий Ковальчук. Концессию на строительство и эксплуатацию выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва — Минск получила компания «Главная дорога», 50,01% которой принадлежит подконтрольной «России» УК «Лидер»; эту информацию подтвердила пресс-служба «Главной дороги».

Контроль над строительством участка дороги Москва-Петербург достался компании «Н-транс», являющейся совладельцем консорциума «Северо-западная концессионная компании», который будет осваивать бюджет и заниматься строительством. По данным издания, член совета директоров «Северо-западной концессионной компании» Георгий Коряшкин представляет там интересы также друга Путина бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Кстати, отмечает издание, раньше компания «Н-транс» называлась «Северстальтранс», а ее заместителем директора до 2004 года работал нынешний министр транспорта Игорь Левитин. «Газета.Ru»