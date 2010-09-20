Пока не ясно, действительно ли США одерживают победу в Афганистане. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Колин Пауэлл. По его словам, несмотря на то, что американские генералы объявляют об успехах по мере продвижения вглубь территории Афганистана, нельзя точно утверждать, что движение "Талибан" терпит поражения, а не просто передвигается с одного места на другое, передает Associated Press.

В то же время, К.Пауэлл приветствовал решение президента США Барака Обамы увеличить втрое американский военный контингент в Афганистане. Однако, по его словам, страна, управляемая нынешним президентом Хамидом Карзаем, является не лучшей площадкой для проведения военной кампании.

Бывший госсекретарь США отметил, что военное руководство просит главу Белого дома дать им больше времени для полного успеха в борьбе с талибами, но нет уверенности, что Б.Обама предоставит им такую возможность.