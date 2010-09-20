Протестуя против сожжения Корана, в Турции сожгли флаги США и Израиля

В Турции прошли массовые акции протеста против сожжения Корана в США. Тысячи человек вышли на улицы г.Диярбакыр на юго-востоке страны. Как сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ, в знак протеста против осквернения священной Книги мусульман митингующие сожгли американский и израильский флаги.

Аналогичная акция с участием около 200 человек прошла в Стамбуле.

Волна протеста, напоминает РосБизнесКонсалтинг, после заявленного американским пастором Терри Джонсом предложения сжечь Коран в годовщину терактов 11 сентября. Под давлением общественности инициатору акции пришлось отказаться от своего намерения, однако его идею поддержали двое других священников из США, которым все же удалось сжечь по меньшей мере два экземпляра книги.