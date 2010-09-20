Китайские эксперты расследуют смерть панды в Японии

Группа китайских следователей прибыла в Японию, чтобы расследовать смерть гигантской панды в одном из японских зоопарков, сообщает Би-Би-Си.

Эксперты КНР полагают, что 14-летний самец панды Ко-Ко погиб из-за сердечного приступа во время операции, вызванного, возможно, слишком большой дозой седативных средств.

Ко-Ко был отправлен в Японию в аренду для участия в программе по охране и увеличению численности панд.

Смерть животного, почитаемого в Китае, обострила отношения между двумя странами.