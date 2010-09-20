Пакистану из-за наводнений грозит голод

Международная благотворительная организация "Save the Children" предупреждает об угрозе серьезного продовольственного кризиса в Пакистане вследствие разрушительных наводнений.

Как сообщает Би-Би-Си, потоки воды уничтожили зернохранилища с урожаем по всей стране. Многие из тех, кто лишился крова, все еще не получают достаточного питания.

Отмечается, что в особо трудном положении оказались дети. По подсчетам, после наводнений по меньшей мере у 12 тысяч детей серьезное истощение организма из-за неполноценного питания.

Власти Великобритании, сообщает Reuters, намерены выделить дополнительно $110 млн в качестве помощи. Ожидается, что данная сумма будет направлена на восстановление сельского хозяйства и муниципальной инфраструктуры.

Размер предыдущей финансовой помощи, направленной Великобританией, составил $100 млн.