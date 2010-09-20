Пакистану из-за наводнений грозит голод

02:25, 20 сентября 2010
Мир
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Великобритания выделяет еще $110 млн.

Международная благотворительная организация "Save the Children" предупреждает об угрозе серьезного продовольственного кризиса в Пакистане вследствие разрушительных наводнений.

Как сообщает Би-Би-Си, потоки воды уничтожили зернохранилища с урожаем по всей стране. Многие из тех, кто лишился крова, все еще не получают достаточного питания.

Отмечается, что в особо трудном положении оказались дети. По подсчетам, после наводнений по меньшей мере у 12 тысяч детей серьезное истощение организма из-за неполноценного питания.

Власти Великобритании, сообщает Reuters, намерены выделить дополнительно $110 млн в качестве помощи. Ожидается, что данная сумма будет направлена на восстановление сельского хозяйства и муниципальной инфраструктуры.

Размер предыдущей финансовой помощи, направленной Великобританией, составил $100 млн. 

 

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