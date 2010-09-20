Женщину, убившую медсестру, застрелила полиция

Женщина, вечером в воскресенье ворвавшаяся с оружием в больницу города Леррах на юго-западе Германии, была застрелена полицейскими, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство DPA.

По данным полиции, злоумышленница пришла в больницу из дома по соседству, где незадолго до этого произошел взрыв, а позже были обнаружены трупы другой женщины и девочки. Как они погибли, не сообщается.

Женщине удалось убить медсестру и ранить полицейского, который оказался в числе пациентов, прежде чем она сама погибла в перестрелке с полицейскими. (По данным Die Welt, убиты медсестра и пациент, а ранены несколько человек).

Сигнал о вооруженной женщине поступил из больницы Святой Елизаветы в Леррахе около 18:15 по местному времени. Полиция прибыла на место уже через 10 минут, подчеркивает агентство.

Католическая больница Святой Елизаветы объединяет Центр детской и подростковой медицины, Центр акушерства и гинекологии, отделение детской реанимации и интенсивной терапии, а также Центр детской и подростковой психиатрии, отмечает DPA.