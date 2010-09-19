На выборах в Швеции объявлены экзит-полы

По данным exit-poll, на выборах в парламент Швеции побеждает правящая коалиция "Альянс за Швецию", которую возглавляет премьер-министр страны Фредрик Рейнфельд. Согласно данным опросов на выходе из избирательных участков, коалиция набрала 49,1% голосов, передает Associated Press.

Что касается левоцентристского блока, в который входят социал-демократы, "зеленые" и Левая партия, то у них 45,1% голосов.

Националистические "Шведские демократы" с антииммигрантскими и антиисламскими лозунгами набрали 4,6% голосов.

В Швеции сегодня состоялись выборы в парламент и органы местного самоуправления, в которых впервые приняли участие не отдельные политические партии, а два блока - правоцентристский и "красно-зеленый". В первый входят Умеренная коалиционная партия, Народная партия - либералы, Христианско-демократическая партия, Партия центра, во второй - Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия и Партия охраны окружающей среды.

Всего в Швеции право голоса имеют 7 млн человек.

Нынешняя правящая коалиция Швеции пришла к власти в 2006 г.