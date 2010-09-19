ООН и НАТО похвалили афганских избирателей за храбрость

Представители международных сил безопасности в Афганистане, возглавляемых НАТО, а также руководство Организации Объединенных Наций отметили решимость жителей страны прийти на выборы, несмотря на угрозы со стороны талибов, сообщает Би-Би-Си.

По мнению командующего коалиционными войсками Дэвида Петрэуса, голосование показало, что будущее Афганистана зависит от его граждан, а не от экстремистов.

Однако спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура считает, что еще рано называть выборы успешными. Явка на них, по предварительным данным, составила 40%. Окончательные результаты будут объявлены не раньше конца октября.

В день голосования в различных районах Афганистана по крайней мере 14 человек были убиты талибами.