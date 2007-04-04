США поддерживают пакистанских террористов?

США тайно оказывают поддержку связанной с "Аль-Каидой" исламской группировке "Джaндaллах" в Пакистане, которая ответственна за несколько террористических атак, а также похищение иранских солдат и чиновников на территории Ирана, сообщает ABC News. Группировка также располагает несколькими видео, на которых запечатлены пытки захваченных иранских солдат, доставленных в Пакистан.

Число боевиков в "Джандаллах", по данным экспертов, составляет несколько сотен человек, ее базы находятся в провинции Балуджистан на западе Пакистана, а деятельность ведут в приграничной провинции Ирана.

Как сообщает АВС со ссылкой на источник в пакистанском правительстве, террористическая кампания против Ирана была на повестке дня на встрече вице-президента США Дика Чейни с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом в феврале 2007 года. Однако сам Чейни и его служащие пока никак не отреагировали на просьбу прокомментировать репортаж.

Между тем источник в американском правительстве сообщил, что США напрямую не финансируют группировку. По его словам, отношения между США и группировкой строятся таким образом, что ее лидер Абд ель-Малик Реджи получает финансовую поддержку через иранских эмигрантов, живущих в ЕС или странах Персидского залива. Официально США утверждают, что использовали полученную от исламистов информацию для отслеживания перемещений высокопоставленных членов "Аль-Каиды".

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