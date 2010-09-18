Украинские миротворцы в Косово занимались махинациями с горючим.

Об этом сообщает еженедельник "Зеркало недели" (№ 34 (814) от 18-24 сентября 2010 г.).

По информации издания, военнослужащие украинского контингента KFOR на протяжении 2006-2009 гг. осуществляли масштабные махинации с поставками и продажей горючего в Косово.

По данным следствия, проведенного Главным управлением военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, например, с декабря 2006 года по октябрь 2007 года с использованием поддельных официальных документов было осуществлено 42 поставки топлива из Болгарии в Косово объемом 1275000 928 литров стоимостью 688 тыс. 241 евро, а с 12 мая по 30 июнь 2008 — 82 поставки топлива на сумму 1986 тыс. 309 евро, и 22 поставки — с января по июль 2009 года на сумму 286 тыс. евро.

Кроме того, украинские военные продавали сертификаты, которые были заполнены для поставок топлива, якобы необходимого для нужд украинского контингента, которые давали право на беспошлинный ввоз топлива. По информации следствия, за один такой документ военные могли получить до 2 тыс. евро. Следствием установлено, что украинские миротворцы оформили и предоставили официальные документы KFOR частной фирме Lukoil Neftohim Bourgas, которая использовала эти бумаги для незаконных операций с топливом.

По информации «ЗН», военнослужащие украинского контингента KFOR осуществляли незаконную деятельность по двум схемам.

Первая из них заключалась в покупке топлива в Болгарии и транспортировке его через болгарско-македонскую и македонско-косовскую границу с использованием сертификатов таможенного импорта-экспорта KFOR, поскольку все товары, которые поступают в Косово для нужд KFOR, не облагаются пошлиной и другими налогами.

Вторая схема действовала с 2006 года и заключалась в покупке дешевого горючего на официальной французской базе KFOR на территории Косово и последующей его продаже частным лицам. За одну заправку покупалось 30 тонн горючего, полученная прибыль от нее составляла приблизительно 15 тыс. евро. В ходе расследования установлено уже около 100 подобных операций.

В распоряжении редакции «ЗН» есть копия письма, которое 23 сентября 2009 командующий международной миссией KFOR генерал-лейтенант Маркус БЕНТЛЕР направил заместителю начальника Генштаба ВСУ, командующему Объединенным оперативным командованием ВСУ генерал-лейтенанту Владимиру МОЖАРОВСКОМУ. В нем командующий KFOR обвиняет украинских военнослужащих в искажении статистики по использованию топлива, использовании гражданских хранилищ для незаконного хранения топлива и подделке таможенных сертификатов. По словам М.БЕНТЛЕРА, контрабандные цистерны с топливом сопровождали даже представители украинской военной полиции.

«При этом был обнаружен контракт между украинским контингентом и одной гражданской компанией, подписанный лично командующим украинским контингентом. Контракт предусматривал поставку на протяжении последующих 10 месяцев еще 1,8 млн. литров топлива», - сообщал М.БЕНТЛЕР.

По его предварительным оценкам, в результате неуплаты таможенных сборов правительству Косово был нанесен ущерб на сумму свыше 2,75 млн. евро.

В распоряжении международной военной полиции KFOR находятся договоры, подписанные командиром украинского контингента и директором базы хранения топлива NT Standart Benz, на незаконное хранение топлива.

По данным сайта Министерства обороны Украины, командовал украинским контингентом KFOR в тот период подполковник Владимир ВЕРЕМЧУК.

Сегодня, по информации «ЗН», капитан первого ранга В.ВЕРЕМЧУК занимает должность начальника отдела - заместителя начальника разведуправления командования Военно-морских сил Украины. Служебных взысканий не имеет.