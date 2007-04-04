Березовский дал полмиллиона на поиск убийц Литвиненко

О создании Фонда справедливости имени Александра Литвиненко объявлено в Лондоне. Его учредителями являются предприниматель Борис Березовский, вдова Литвиненко Марина, руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб и юрист по правам человека Луиза Кристин.

Фонд был зарегистрирован еще 2 марта 2007 года и будет функционировать на пожертвование в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (990 тысяч долларов), сделанное Березовским, передает РИА Новости.

Учредители фонда намерены использовать организацию для оказания помощи в раскрытии убийства Литвиненко и привлечения к ответственности участников преступления. Ранее Березовский, Гольдфарб и Марина Литвиненко обвинили в убийстве бывшего сотрудника ФСБ российские спецслужбы, а также Владимира Путина.

Кроме того, фонд намерен помогать пострадавшим в результате преступления добиться выплаты компенсаций. При этом сам фонд не будет непосредственно осуществлять выплаты. Третьим направлением деятельности фонда его учредители назвали предотвращение подобных преступлений в дальнейшем.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию в 2000 году, умер в Лондоне от отравления полонием 23 ноября 2006 года. Лондонская полиция провела расследование смерти бывшего чекиста и пришла к выводу, что речь идет об убийстве. 31 января 2007 года дело было передано в Королевскую прокурорскую службу Великобритании, которая должна принять решение о целесообразности предъявления обвинений.

В ходе расследования дела на наличие полония в организме были обследованы более 700 человек. У 17 обследованных были обнаружены повышенные дозы полония, которые, однако, признаны неопасными для жизни и здоровья.

Сотрудники Скотланд-Ярда выезжали для проведения следственных действий в Москву, где беседовали со свидетелями, в том числе с бизнесменами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, которые общались с Литвиненко в день, когда он был предположительно отравлен.

В свою очередь, Генпрокуратура РФ также возбудила уголовное дело по фактам убийства Литвиненко и попытки убийства Ковтуна. Российские следователи находятся в Лондоне, где уже провели допросы Березовского и Ахмеда Закаева.

Лента.ру