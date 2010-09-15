Еврокомиссия расследует действия Франции относительно высылки ромов

Европейская комиссия планирует начать процедуру о нарушении законодательства ЕС относительно действий Франции по высылке ромов в августе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила 14 сентября на брифинге вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопрос юстиции, фундаментальных прав и гражданства, Вивиан РЕДИНГ.

“Лично я убеждена, что Комиссия не имеет иного выбора, как начать процедуру о нарушении законодательства ЕС против Франции: за дискриминационное употребление Директивы ЕС о свободном движении и за недостаточное выполнение процедурных и реальных гарантий в рамках Директивы о свободном движении”, - сказала комиссар.

При этом она выразила убеждение в том, что ни одна страна-член ЕС не может иметь никаких преференций, когда речь заходит о фундаментальных правах человека.

“Достаточно - значит достаточно”, - подчеркнула вице-президент Еврокомиссии.

Она отметила, что предложила Еврокомиссии использовать возможность быстрого запуска процедуры о нарушении законодательства ЕС и выразила надежду, что Комиссия сможет принять соответствующее решение на протяжении двух недель.

Как сообщал УНИАН, в августе Франция выслала в Румынию и Болгарию около 1000 ромов, которые нелегально проживали на территории Франции. Эти действия французского правительства вызвали протесты правозащитников как в самой Франции, так и в других странах Европы.

Ранее, 9 сентября, Европарламент принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность действиями власти Франции, а также ряда других стран-членов ЕС относительно высылки ромов.