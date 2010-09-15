Медведев поднял перчатку Лужкова: в 2-3 недели у Москвы сменится мэр?

Мосгордума на пленарном заседании в среду примет специальное заявление "О тенденциозной кампании в СМИ, направленной на дискредитацию московских властей", посвященное обвинениям против Лужкова, высказанным сразу в нескольких передачах на федеральных телеканалах, пишет Newsru.

Однако, как считают эксперты, отставка столичного мэра неминуема. По данным источников, близких к Кремлю, преемник Лужкова уже определен и согласован. По данным газеты "Ведомости", претендента на кресло градоначальника выбирали из четырех кандидатур: вице-премьеров Сергея Собянина и Сергея Иванова, министра МЧС Сергея Шойгу и бывшего калининградского губернатора Георгия Бооса. Как предполагают источники, Лужков будет отправлен в отставку в ближайшие две-три недели. По другим данным, мэр уйдет со своего поста в декабре.

Как рассказал изданию "Газета.ru" информированный источник, в Кремле речь Лужкова на заседании политсовета московского отделения "Единой России" в связи с нападками на него в телеэфире была воспринята как "объявление войны". Как отметил источник, на заседании политсовета "Единой России" мэр заявил: "Без меня у вас не будет партийного большинства в Москве", тем самым намекнув на возможное отделение московских единороссов. Как считает источник, такого власти Лужкову не простят.

Эксперты говорят, если Лужков все же останется в кресле мэра, это будет болезненный удар по реноме Медведева. Однако поддержка Лужкова невыгодна и Путину, так как если он помешает Медведеву снять мэра, станет ясно, кто пойдет на выборы президента, а это сузит премьеру пространство для маневра.

"Коммерсант" сообщает, что в кулуарах региональной конференции "Единой России", посвященной развитию Приволжского федерального округа, в которой принял участие Владимир Путин, губернатор Кировской области Никита Белых посоветовал Лужкову «застрелиться. Как офицер". Если же мэр не офицер, то можно "яду выпить". "Все, за что нас арестовывали, когда мы то же самое говорили про Лужкова, именно вот то, что теперь общее место на всех телеканалах... Вот что обидно!" - посетовал губернатор.