Израиль готов вернуть Сирии Голанские высоты

Израиль и Сирия могут заключить мирное соглашение в течение года. При этом Израиль готов вернуть Сирии аннексированные у нее Голанские высоты, но только через 10-15 лет.

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом пишет информированная кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на послание премьер-министра Израиля Биньямина НЕТАНЬЯХУ президенту Сирии Башару АСАДУ. Оно было передано через французского дипломата Жан-Клода Куссерана, посетившего на днях Дамаск, пишет газета.

По мнению "Аль-Джариды", "в ближайшие месяцы следует ожидать серьезных подвижек в израильско-сирийских отношениях".

Другие арабские СМИ сообщают сегодня, что в четверг спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Джордж МИТЧЕЛЛ также побывает в Дамаске, где проинформирует сирийское руководство о ходе прямых палестино- израильских переговоров. Предполагается, что он обсудит возможность сирийского вклада в успех этого процесса.