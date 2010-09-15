Саакашвили призвал продолжать энергопоставки в обход России

Президент Грузии Михаил Саакашвили на состоявшемся в Баку энергетическом саммите призвал партнеров не останавливаться и продолжать энергопоставки в обход России, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Свое заявление грузинский лидер сделал после того, как вместе с президентами Азербайджана и Румынии Ильхамом Алиевым и Траяном Бэсеску подписал декларацию о сотрудничестве в рамках нового маршрута поставок газа из Азербайджана через Грузию в Румынию и другие страны Европы. Документ предусматривает перекачку в грузинский черноморский порт Поти, где газ в специальных терминалах, которые сейчас строятся, доведут до сжиженного состояния, а затем отправят через море.

"Энергопотенциал поставок в Европу будет возрастать. Теперь очень важно установить такие же связи и в южном направлении - Иран, Ирак, Турция", - цитирует М.Саакашвили телекомпания "Рустави-2".

Подчеркнув важную транзитную роль Грузии в энергетических проектах, М.Саакашвили напомнил, что проект Nabucco имеет не меньшее значение: "Европа получит природный газ в обход России именно через Азербайджан и Грузию. Это новый важный проект, но стратегически не менее важен Nabucco, который также должен последовательно развиваться".