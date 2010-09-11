На судно японской транспортной компании напали пираты

На судно японской транспортной компании "Ниппон Юсэн" "Чирлидер", специализирующееся на перевозке автомобилей, напали пираты.

Как передает агентство Киодо, нападение совершено в субботу в районе индонезийского острова Калимантан.

Судно шло под филиппинским флагом. По данным министерства транспорта Японии, несколько человек проникли на борт "Чирлидера", связали капитана и одного из членов команды, похитили несколько десятков тысяч долларов и скрылись.

На судне находилось двое японцев, в том числе капитан корабля, и 17 филиппинцев. Никто из них не пострадал.

Судно японской компании перевозило партию автомобилей из Кобэ в Джакарту. После нападения оно продолжило свой путь.

Компания "Ниппон Юсэн" - одна из трех крупнейших компаний, осуществляющих морские транспортные перевозки.

Это нападение, как сообщает японский Минтранс, очень похоже на ограбление, совершенное 5 сентября также у берегов Индонезии, когда грабители проникли на японский танкер и похитили деньги.