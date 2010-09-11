На судно японской транспортной компании напали пираты
Судно шло под филиппинским флагом
На судно японской транспортной компании "Ниппон Юсэн" "Чирлидер", специализирующееся на перевозке автомобилей, напали пираты.
Как передает агентство Киодо, нападение совершено в субботу в районе индонезийского острова Калимантан.
Судно шло под филиппинским флагом. По данным министерства транспорта Японии, несколько человек проникли на борт "Чирлидера", связали капитана и одного из членов команды, похитили несколько десятков тысяч долларов и скрылись.
На судне находилось двое японцев, в том числе капитан корабля, и 17 филиппинцев. Никто из них не пострадал.
Судно японской компании перевозило партию автомобилей из Кобэ в Джакарту. После нападения оно продолжило свой путь.
Компания "Ниппон Юсэн" - одна из трех крупнейших компаний, осуществляющих морские транспортные перевозки.
Это нападение, как сообщает японский Минтранс, очень похоже на ограбление, совершенное 5 сентября также у берегов Индонезии, когда грабители проникли на японский танкер и похитили деньги.