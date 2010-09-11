Польская армия планирует взять на вооружение резиновые БТР

Польская армия планирует взять на вооружение резиновые бронетранспортеры „Росомах”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, благодаря резиновым БТР, которые должны выглядеть точь-в-точь как боевые машины, военные планируют вводить в заблуждение врага.

Макет резинового БТР, который надувается и весит 250 килограмм, уже разработали польские инженеры.

Резиновый вариант боевой машины, по утверждениям инженеров, нельзя отличить от оригинала невооруженным глазом на расстоянии одного километра и с помощью бинокля за 2,5 км.

„Военные всегда делают две вещи - с одной стороны ополчаются, а с другой - делает вид, что это делает, а для этого нужны макеты”, - сказал руководитель компании, которая разработала резиновый БТР, Петр ОЛЬШЕВСКИЙ, которого цитирует TVN24.

Инженеры планируют добавлять к резиновым машинам обогреватели в местах, где настоящая машина выделяет тепло, благодаря чему ее нельзя будет отличить от оригинала с помощью термовизионных приборов.