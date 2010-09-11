В Мексике из тюрьмы для наркомафии сбежали более 80 заключенных

Заключенные одной из мексиканских тюрем недалеко от границы с США совершили массовый побег, 85-ти из них удалось сбежать.

Как передает РИА «Новости», побег был осуществлен в пятницу утром по местному времени в городе Рейноса из тюрьмы, где содержатся в основном члены наркокартелей, против которых активно борются власти страны.

Представитель мексиканской прокуратуры в городе подтвердил факт побега, однако вдаваться в подробности не стал.

Как сообщила местная радиостанция и газета El Norte со ссылкой на полицию, арестованы более 40 сотрудников тюрьмы, которые были на службе во время побега, а двое пропали без вести.