Президент США продлил режим чрезвычайного положения
10:16, 11 сентября 2010Мир
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Сегодня 9-я годовщина терактов
Президент США Барак Обама в пятницу продлил еще на 12 месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает Би-Би-Си.
"Террористическая угроза, которая привела к объявлению чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется. Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось после 14 сентября 2010 года с учетом террористической угрозы", - говорится в послании Обамы Конгрессу, которое было распространено Белым домом.
На практике, режим чрезвычайного положения дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.
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