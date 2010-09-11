Президент США продлил режим чрезвычайного положения

Президент США Барак Обама в пятницу продлил еще на 12 месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает Би-Би-Си.

"Террористическая угроза, которая привела к объявлению чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется. Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось после 14 сентября 2010 года с учетом террористической угрозы", - говорится в послании Обамы Конгрессу, которое было распространено Белым домом.

На практике, режим чрезвычайного положения дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.