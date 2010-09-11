Скончался знаменитый датский шахматист

Бент Ларсен, который считается сильнейшим шахматистом Дании всех времен, скончался в возрасте 75 лет, сообщает Associated Press.

По данным Датского шахматного союза, 6-кратный чемпион страны умер в четверг после непродолжительной болезни. Причина смерти не упоминается. Последние свои дни шахматист провел в Буэнос-Айресе, где он проживал с женой.

Ларсен - один из сильнейших шахматистов мира в 1960-1980 гг., неоднократно участвовал в первенствах планеты, играл против чемпионов мира Бориса Спасского и Бобби Фишера. В августе в Копенгагене проходил шахматный фестиваль, посвященный 75-летию Ларсена.