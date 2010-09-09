Глава Пентагона: ядерный запас США удержит Россию от нарушений

Ядерный арсенал США даже после выполнения условий нового договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) останется достаточно боеспособным, чтобы предотвратить возможность нарушения достигнутых договоренностей российской стороной, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо главы Пентагона Роберта Гейтса американским сенаторам.

Президенты России и США подписали новый договор по СНВ 8 апреля 2010 года в Праге. Документ предусматривает значительные сокращения стратегических наступательных вооружений. Стороны намерены за семь лет сократить суммарное количество боезарядов на треть - до 1,55 тысячи - по сравнению с Московским договором 2002 года и более чем в два раза понизить предельный уровень для стратегических носителей, напоминает РИА "Новости".

Письмо было послано Гейтсом главе комитета сената по международным делам Джону Керри 30 июля. В среду послание было рассекречено и отправлено остальным членам комитета. Агентство отмечает, что прежде чем снять с письма гриф секретности, из него был вычеркнут один абзац.

Если Россия начнет нарушать положения СНВ, Пентагон приведет свои субмарины и бомбардировщики с ядерными ракетами в состояние повышенной боевой готовности и оснастит их дополнительными боеголовками, написал глава американского военного ведомства сенаторам.

"Таким образом, ядерный наступательный арсенал США - жизнеспособный и гибкий - поможет удержать будущих российских лидеров, если у них возникнет такое желание, от жульничества с положениями договора или полного отказа от него", - говорится в письме Гейтса.

Гейтс также отметил, что нарушение условий СНВ значительно понизит шансы на то, что подобные масштабные соглашения между Россией и США могут быть заключены в будущем.

Сенатский комитет по международным делам должен на следующей неделе рассмотреть принятие резолюции, необходимой для передачи договора на рассмотрение всего состава палаты.

Договор должен быть одобрен обеими палатами российского парламента, а также Сенатом (верхней палатой) американского Конгресса. Москва и Вашингтон намерены ратифицировать документ одновременно.