Американский пастор собрал для сожжения 200 Коранов

Влиятельная исламская оппозиция Иордании осудила призыв американского пастора к сожжению Корана, назвав это "объявлением войны", сообщает РИА "Новости".

"Оскорбление религий и священных книг - преступление, которое провоцирует людей. Это объявление им войны", - говорится в заявлении "Фронта исламского действия" - политической организации ассоциации "Братьев-мусульман" в Иордании. "Утверждение, что сжигание Корана является частью свободы слова - смехотворно и не имеет никакого смысла".

"Мы призываем правительства всех арабских и мусульманских стран занять твердую позицию и оказать давление на американскую администрацию, чтобы остановить это отвратительное преступление", - говорится в заявлении ФИД. Власти США, отмечается в нем, "должны прекратить настраивать людей против ислама и использовать в качестве предлога теракты 2001 года".

Как сообщалось, пастор одной из американских церквей во Флориде Терри Джонс призвал четыре дня назад прихожан отметить очередную трагедии 11 сентября публичным сожжением копий Корана.

Cын Джонса рассказал, что в их церкви уже собрано около 200 экземпляров Корана. По словам Джонса-младшего, чьи слова передает Reuters, часть книг они купили сами, часть - получили от людей, поддерживающих их идею. "Мы хотим противостоять религии, которая, как мы считаем, ведет людей в ад", - заявил он, отметив, что желающие могут считать их с отцом сумасшедшими, если им угодно.

"Глубокую обеспокоенность" подобными планами выразил Генеральный секретарь ООН. Reuters, в свою очередь, сообщает, что с критикой подобных планов выступил и Ватикан.