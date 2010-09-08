Волна пожаров не утихает в России

Волна пожаров никак не утихает в России после лета этого года. В среду пожары перекинулись из Казахстана сразу на два российских региона - Алтайский край и Новосибирскую область, в результате уже полностью сгорел алтайский поселок Николаевка в 433 дома, и опасность сохраняется еще, как минимум, в нескольких населенных пунктах края.

Общая площадь возгораний на территории региона составляет около тысячи гектаров, рассказали ранее РИА Новости в краевом управлении лесами. Свыше 1,15 тысячи оставшихся без крова людей эвакуированы в социальные учреждения, дома и базы отдыха.

Группировка сил и средств в районе пожаров продолжает наращиваться, в район ЧС направлен пожарный поезд. Более 700 человек участвуют в тушении верхового пожара в Михайловском районе Алтайского края. "Задействовано 729 человек и 108 единиц техники", - сказал представитель пресс-службы.

Еще три огненных фронта под порывами сильного ветра движутся к Алтайскому краю и Новосибирской области из Казахстана, где бушуют щесть очагов пожара. Казахстан разрешил авиации МЧС РФ тушить пожары на его территории, работы начнутся утром, сообщили в управлении информации российского ведомства.