Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 21 ноября

Решение коалиции

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 21 ноября. Как передает РИА “Новости”, об этом сообщил лидер Демократической партии Мариан ЛУПУ, озвучив решение либерально-демократической коалиции. «Предвыборная кампания продлится 60 дней», – сказал М.ЛУПУ. Ранее в Молдове из-за неявки избирателей провалился референдум о переходе к президентской республике.

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