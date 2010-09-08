Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 21 ноября
22:25, 08 сентября 2010Мир
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Решение коалиции
Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 21 ноября.
Как передает РИА “Новости”, об этом сообщил лидер Демократической партии Мариан ЛУПУ, озвучив решение либерально-демократической коалиции. «Предвыборная кампания продлится 60 дней», – сказал М.ЛУПУ.
Ранее в Молдове из-за неявки избирателей провалился референдум о переходе к президентской республике.
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