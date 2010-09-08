Пилоты российского Ту-154 спасли 80 человек, посадив самолет в тайге

Представители "Росавиации" в среду вылетают в Ижемский район республики Коми для расследования инцидента с самолетом Ту-154, совершившим аварийную посадку в тайгу. Лайнер с отказавшими системами управления, навигации и радиосвязи приземлился на заброшенную в лесу вертолетную площадку, прорубил в деревьях 200-метровую просеку и остановился в болоте. При этом самолет получил незначительные повреждения, а пассажиры отделались испугом. Эксперты называют происшедшее чудом, пишет Newsru.

Посадку пришлось осуществлять визуально без приборов и на повышенной скорости, поскольку не удалось выпустить закрылки. Это удалось сделать лишь с третьей попытки, не работало оборудование, позволяющее маневрировать и снижать скорость, отсутствовала связь с землей. Кроме того, полоса была слишком короткой.

"Зрелище было не для слабонервных, - рассказал наблюдавший за посадкой глава администрации Ижемского района Республики Коми Петр Дитятев. - В аэропорту нашего поселка Ижма маленькие самолеты вроде Як-40 и Ан-24 последний раз садились лет десять назад. Взлетка давно заросла бурьяном, и даже посадка вертолета была для нас событием".

По словам Дитятева, после двух неудачных заходов "тушка" "вписалась" в полосу, выкатившись в лес всего на пару сотен метров. "Я бы дал командиру Героя за то, что он сделал",- сказал глава районной администрации.

Один из пассажиров Ту-154 рассказал "Коммерсанту", что стюардессы объяснили людям странные эволюции над тайгой, в двух часах лета до места назначения необходимостью сменить эшелон. Паника началась позже – после посадки.

"Было очень страшно, - рассказал "Комсомольской правде" Андрей Кондратьев. - Я лично видел, как крылья самолета срезали верхушки деревьев, словно газонокосилкой. Поднялась паника, кто-то заголосил, что мы горим. Как только самолет затормозил, народ кинулся выбивать двери, чтобы выйти наружу. Одну выбили. Помню, как какая-то женщина выкинула в нее свою собаку. Овчарку здоровую. Считала, спасает. Экипаж останавливал все это буквально на матах...".

Ту-154М ЗАО "Мирнинское авиапредприятие" (МАП), на борту которого находились 72 пассажира и 8 членов экипажа, выполнял рейс Мирный-Москва. Лайнер вылетел из якутского аэропорта Полярный около десяти утра. Примерно в это же время (с учетом шестичасовой разницы во времени между Москвой и Якутском) борт должен был приземлиться в столичном "Домодедово". Однако через четыре часа после взлета, когда Ту-154 пролетал над малонаселенной тайгой, на 10-километровой высоте у самолета полностью отказала система электроснабжения.