Тропический шторм "Эрмина" вызвал торнадо в американском штате Техас

Тропический шторм "Эрмина", эпицентр которого находится в центральной части американского штата Техас, принес с собой проливные дожди, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, было зафиксировано, как минимум, два случая возникновения торнадо - возле городов Моултон и Бенбрук. При перемещении в центр штата стихия оставила после себя в некоторых населенных пунктах поврежденные крыши домов, поломанные деревья и разорванные линии электроснабжения.

Однако к вечеру мощность шторма значительно упала, сообщили во вторник вечером в Национальном центре по наблюдению за ураганами. По данным специалистов, "Эрмина" движется сейчас на север - северо-запад со скоростью 32 км в час, а сила ветра в центре циклона составляет 55 км в час. Согласно принятой классификации, тропический циклон теряет категорию шторма, если скорость ветра в его центре составляет менее 63 км в час.