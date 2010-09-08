Бразильское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации

Бразильское федеральное правительство в связи с лесными пожарами ввело режим чрезвычайной ситуации в 11 из 27 штатов страны.

Эта мера, как передает ИТАР-ТАСС, в частности, дает право местным властям заключать с частными компаниями контракты на противопожарные работы в зоне стихийного бедствия без проведения обязательных по закону подрядных конкурсов.

По данным министерства охраны окружающей среды, с начала года на территории Бразилии было зарегистрировано 12,5 тыс лесных пожаров. Власти с тревогой констатируют, что по сравнению с прошлым годом число возгораний увеличилось в полтора раза.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в национальном парке Эмас в штате Гояс, где в огне погибло до 90 проц всей растительности. Пожары буквально испепелили 60 проц территории национального парка Арагуайя в штате Токантинс. Небо над столицей штата городом Палмас затянуто плотной пеленой дыма.