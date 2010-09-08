Убийце Джона Леннона снова отказали в освобождении

В США убийце участника The Beatles Джона Леннона - Марку Чепмэну в шестой раз отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение приняла специальная комиссия штата Нью-Йорк по итогам заседания в тюрьме г.Аттик, где Чепмэн уже отсидел 29 лет, передает Associated Press.

По словам вдовы музыканта, 77-летней Йоко Оно, которая также в числе противников освобождения М.Чепмэна, "он представляет угрозу ее семье, а возможно, и самому себе".

Право подавать прошение раз в два года Чемпэн получил в 2000 году, после того как отсидел 20 лет. В следующий раз он сможет подать прошение в 2012-м. В ходе предыдущего своего появления перед комиссией 2008-м Чепмэн заявил, что сожалеет о содеянном и то, что к нему пришло "глубокое понимание ценности человеческой жизни". Тем не менее, он получил очередной отказ "по соображениям общественной безопасности".

Чепмэн совершил убийство Леннона в декабре 1980 годе. В октябре нынешнего года британскому рок-музыканту, певцу, поэту, композитору, художнику, писателю исполнилось бы 70 лет.