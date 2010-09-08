Предложение жечь 11 сентября Коран подверглось резкой критике

Пастор одной из американских церквей во Флориде призвал прихожан отметить очередную годовщину терактов 11 сентября публичным сожжением в субботу нескольких копий Корана.

Однако акции, сопровождаемые сжиганием Корана, могут серьезно повлиять на безопасность американских войск, замечает РИА "Новости". "Проведение таких акций не останется незамеченным в таких местах, как Афганистан, где нашим войскам может быть причинен вред", - сказал на брифинге официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс.

Представитель госдепартамента США Филип Кроули заявил журналистам, что акцию, если она состоится, он сочтет неамериканской. "Это не по-американски. Этот поступок не соответствует принципам религиозной терпимости и религиозной свободы", - отметил Кроули.

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что не советует проводить подобные акции и категорически осуждает саму идею их проведения.

Командующий силами НАТО в Афганистане американский генерал Дэвид Петреус также предостерег сограждан от опрометчивых поступков. По мнению генерала, совершая подобные необдуманные действия, американцы могут поставить под угрозу жизни своих сограждан, служащих в настоящее время в Афганистане.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (ВИЛ) Абдалла бен Абдель Мохсен ат-Турки еще в августе решительно осудил призывы американского пастора жечь Кораны. В специальном заявлении ат-Турки предупредил об опасности этой антимусульманской акции. Он заявил, что призывы отмечать 11 сентября ежегодно как "международный день сожжения Корана" представляют собой грубое нарушение норм и законов международного права, утвержденных ООН, и вызывают резкий протест со стороны более чем 1,5 миллиарда мусульман. А также - со стороны правительств мусульманских стран, которые требуют от США не допустить проведения кощунственной акции и запретить Джонсу оскорблять ислам и мусульман.

Ряд христианских организаций выступили с критикой инициативы пастора.

Однако пастор Терри Джонс заявил, что не намерен отступаться от своих планов, сообщает Би-Би-Си. "Мы должны послать ясный сигнал радикальным элементам в исламе", - заявил он.