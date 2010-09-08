Польские военные примут участие в учениях "Казацкая степь"

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ обсудил в Варшаве с главой Бюро Национальной безопасности Польши (BBN) Станиславом КОЗЕЕМ вопросы региональной безопасности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского BBN.

«Стороны согласились, что дальнейшее развитие польско-украинского сотрудничества в сфере безопасности - в интересах обеих сторон, особенно в ситуации декларируемого Украиной внеблокового статуса”, - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, М.ЕЖЕЛЬ сегодня также провел встречу с заместителем главы МИД Польши Генриком ЛИТВИНОМ.

Как сообщал УНИАН, министерства обороны Украины и Польши подписали сегодня в Варшаве договор об обмене информацией в военной сфере и об авиаперелетах.

Также, по данным польского министерства, министры договорились о возобновлении участия польских военных в учениях „Казацкая степь”.

Справка УНИАН. Министр обороны Украины М.ЕЖЕЛЬ 6-7 сентября находился с визитом в Польше, во время которого посетил международную оборонную выставку в Кельцах и провел ряд встреч в Варшаве.