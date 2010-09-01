Откуда Украине ждать террористов?

Cегодня в Украине нет системных проявлений терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Международного антитеррористического единства Александр ДИЧЕК на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Украина не является страной с системными проявлениями терроризма», – сказал он.

В то же время эксперт отметил, что в этом вопросе есть некоторые тенденции и предпосылки, которые следует учитывать.

А.ДИЧЕК отметил, что имеющиеся факторы потенциальной террористической угрозы в Украине можно разделить на внешние и внутренние.

Среди внешних он назвал геополитическое положение Украины между мощными мировыми центрами влияния, что в целом является позитивом, однако также делает страну уязвимой.

Также факторами потенциальной террористической угрозы А.ДИЧЕК считает участие украинских миротворцев в военной операции в Ираке, других странах, а также миграционные потоки, проходящие через нашу страну.

Среди внутренних факторов террористической угрозы А.ДИЧЕК выделил социальное расслоение общества по уровню достатка, искусственное разделение политиками страны на восточную и западную части, а также наличие сепаратистских движений в некоторых регионах Украины.