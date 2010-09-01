В Германии отмечают 20-летие объединения страны

В Берлине прошла торжественная церемония - в связи с 20-й годовщиной подписания договора об объединении ФРГ и ГДР.

Почти тысячестраничный договор подписали тогда от имени своих правительств министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и статс-секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Этому событию предшествовала встреча Михаила Горбачева с Гельмутом Колем в июне того же года, на которой советский президент выразил согласие с объединением Германии.

Как сообщает Радио Свобода, в торжественном мероприятии во дворце Кронпринцев, где 20 лет назад был подписан договор, приняли участие важнейшие действующие лица событий 20-летней давности, в частности, последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер, нынешний министр финансов Вольфганг Шойбле и тогдашний министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих-Геншер.

С речью на церемонии выступила канцлер Ангела Меркель. Она сказала, что все немцы могут гордиться 20 лет назад подписанным договором об объединении страны. Особо выделила канцлер роль восточных немцев в объединении. Также выступивший на церемонии министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил: «Это не был договор о вступлении одного государства в состав другого - это был договор об объединении двух государств».

20-летие объединения Германии будет торжественно отмечаться 3 октября.