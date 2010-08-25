США отменил предупреждение о риске поездок в Россию

Госдепартамент США отменил введенное ранее предупреждение о риске поездок в Россию в связи с пожарами, а также санкционированную эвакуацию членов семей сотрудников посольства в Москве и сотрудников, не занятых в критически важных сферах работы "...в связи с уменьшением числа пожаров вокруг Москвы и улучшением качества воздуха".

"Предупреждение, касающееся Российской Федерации, изданное 10 августа, отменяется. Решение вступило в силу 24 августа 2010 года", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении госдепартамента.