Янукович поручил оказать срочную помощь Молдове
21:55, 25 августа 2010Мир
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров безотлагательно оказать гуманитарную помощь Республике Молдова.
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
Как говорится в документе, решение о предоставлении гуманитарной помощи принято с целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова из-за сложных погодных условий и влияния стихийных сил природы, а также руководствуясь гуманными принципами и в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи".
Как сообщалось, Молдова обратилась за помощью к международному содружеству для ликвидации последствий недавнего сильного наводнения в республике.
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