Янукович поручил оказать срочную помощь Молдове

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров безотлагательно оказать гуманитарную помощь Республике Молдова.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Как говорится в документе, решение о предоставлении гуманитарной помощи принято с целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова из-за сложных погодных условий и влияния стихийных сил природы, а также руководствуясь гуманными принципами и в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Как сообщалось, Молдова обратилась за помощью к международному содружеству для ликвидации последствий недавнего сильного наводнения в республике.