Россияне отремонтировали для Польши "близнец" самолета Качиньского

Самарское предприятие «Авиакор – авиационный завод» по заказу руководства Польши завершило капитальный ремонт самолета Ту-154М, который является точной копией разбившегося в апреле самолета президента Польши Леха Качиньского.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщила представитель пресс-службы ОАО «Русские машины».

«Отправка самолета в Польшу состоится в середине сентября, точная дата будет зависеть от польской стороны. Сейчас капитальный ремонт завершен. В настоящее время проводятся летные испытания Ту-154М, после чего останется покраска самолета», – сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал генеральный директор ОАО «Авиакор – авиационный завод» Алексей ГУСЕВ, капитальный ремонт Ту-154М самарское предприятие начало в январе. До этого компания отремонтировала тот самый Ту-154М, который и разбился в апреле.

По словам А.ГУСЕВА, оба самолета ремонтировались в Самаре в рамках единого контракта, работы по ним были идентичны. Контракт подразумевает проверку планера, всех систем самолета, капитальный ремонт трех двигателей, а также обновление интерьера кабины для главного пассажира, то есть президента Польши.

Польские летчики, по данным предприятия, при приемке после капитального ремонта первого президентского самолета в декабре 2009 года дали самарским специалистам за подготовку воздушного судна оценку «отлично».

Справка УНИАН. 10 апреля самолет Президента Польши Л.Качиньского, на борту которого было 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском.

Л.Качиньский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщин Катиньской трагедии.