ЦРУ признало ядерный взрыв в Северной Корее неудачным

Глава Центрального разведывательного управления США Майкл Хейден (Michael Hayden) заявил, что испытания ядерного взрывного устройства, проведенные в октябре 2006 года в Северной Корее, были неудачными, сообщает Reuters.

По его мнению, это свидетельствует о том, что заявления Пхеньяна о якобы имеющемся у Северной Кореи ядерном оружии сильно преувеличены.

"Соединенные Штаты не признают Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием, так как прошлогодние испытания провалились", - пояснил директор ЦРУ.

Напомним, что официальные северокорейские источники в октябре прошлого года объявили, что их страна провела успешные подземные испытания боевого ядерного заряда.

Однако уже тогда южнокорейские, японские и американские эксперты выразили сомнение в успехе эксперимента, так как зафиксированная ими мощность взрыва была значительно ниже, чем даже у относительно небольшой бомбы.

Лента.ру