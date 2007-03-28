ЦРУ признало ядерный взрыв в Северной Корее неудачным
21:36, 28 марта 2007Мир
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Даже до простой бомбы не дотянул
|Майкл Хейден
По его мнению, это свидетельствует о том, что заявления Пхеньяна о якобы имеющемся у Северной Кореи ядерном оружии сильно преувеличены.
"Соединенные Штаты не признают Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием, так как прошлогодние испытания провалились", - пояснил директор ЦРУ.
Напомним, что официальные северокорейские источники в октябре прошлого года объявили, что их страна провела успешные подземные испытания боевого ядерного заряда.
Однако уже тогда южнокорейские, японские и американские эксперты выразили сомнение в успехе эксперимента, так как зафиксированная ими мощность взрыва была значительно ниже, чем даже у относительно небольшой бомбы.
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