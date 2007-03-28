В Греции бастуют госслужащие

В Греции в среду проходит всеобщая забастовка госслужащих и студенческие демонстрации.

Как сообщает РИА “Новости”, объединение профсоюзов государственных служащих АDEDY объявило 24-часовую остановку работы. К ним присоединились диспетчеры аэропортов, остановившие работу на четыре часа, в результате чего были отменены некоторые внутренние рейсы.

Кроме того, больницы и "скорая помощь" обслуживают только срочные вызовы.

Традиционная массовая демонстрация студентов и преподавателей университетов проходит в эти часы в центре Афин. Студенты протестуют против планов правительства реформировать систему высшего образования и разрешить создание некоммерческих частных университетов. Преподаватели, которые недавно согласились прервать почти трехмесячную забастовку, требуют, чтобы им была в полном объеме выплачена зарплата.

К бастующим присоединились даже полицейские, которые провели акцию протеста перед зданием министерства общественного порядка в Афинах, требуя повышения зарплаты.