В Санкт-Петербурге заложили головную подводную лодку для ЧФ

20 августа в Санкт-Петербурге, на ОАО «Адмиралтейские верфи», состоялась закладка головной подводной лодки 636 проекта для Черноморского флота России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Адмиралтейские верфи», подводная лодка «Новороссийск» станет первой подводной лодкой 636 проекта, строящейся для ВМФ России.

Предполагается, что подводная лодка будет построена к 2013 году. Строительство корабля будет вестись прогрессивным модульно-агрегатным методом с применением информационных технологий а также с использованием передовых технологий по сборке и сварке корпусных конструкций, монтажу систем и оборудования.

Подводная лодка проекта 636 является дальнейшим развитием дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ. Она отличается увеличенной скоростью подводного хода - до 20 узлов, дальностью плавания в режиме работы дизелей под водой и низким уровнем шума. Боевая эффективность подводной лодки проекта 636 существенно повышена за счет установки на борту ударного ракетного комплекса «Клаб-С».

Как сообщал УНИАН, 25 июля главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ в Севастополе высказал надежду, что в течение месяца будет заключен контракт на строительство серии кораблей для Черноморского флота РФ. «В принципе, если исполнительный документ будет подписан в ближайшее время, то первые два корабля могут появиться уже в этом году. Рассматривается вариант перевода таких кораблей, как «Ярослав Мудрый» «Неустрашимый», на Черноморский флот», - отметил В.ВЫСОЦКИЙ.

«И, скорее всего, - сказал главком ВМФ РФ, - в ближайшее время, буквально в течение месяца, будет заключен контракт на строительство серии кораблей как раз для Черноморского флота. И подводных лодок тоже».