В Японии снесли копию Статуи свободы

Власти японского порта Хакодате демонтировали копию нью-йоркской Статуи свободы, заявив, что она уродует облик города. Сегодня шестиметровую фигуру сняли краном с постамента и временно уложили на крышу соседнего здания, накрыв пластиковыми листами, передает ИТАР-ТАСС.

Копия Статуи свободы была установлена в начале июня перед магазином, принадлежащим местной фирме по торговле морепродуктами. Ее хозяин приобрел фигуру на аукционе в интернете и надеялся, что она станет местной достопримечательностью и будет привлекать публику в расположенный поблизости караоке-бар.

Однако против соседства с копией нью-йоркской знаменитости взбунтовались местные жители. Они напомнили властям, что район, где поставили Статую свободы, считается охранной зоной традиционной застройки. В частности, там находится возведенная в 1916 году православная церковь Воскресения Христова. Это признанный символ Хакодате, и изображения храма украшают все местные туристические плакаты, рекламные буклеты и значки.

Газета.ру