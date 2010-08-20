Каждый пятый американец считает Обаму мусульманином (опрос)

Почти каждый пятый американец (18%) считает президента страны Барака Обаму мусульманином. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного частным исследовательским центром Pew Research Center. При этом число американцев, незаслуженно относящих президента страны к мусульманам, растет: в мае 2010 г. таких было лишь 11%, передает Associated Press.

При этом количество граждан США, правильно назвавших вероисповедание собственного президента, сократилось до 34%, а 43% и вовсе не знают, какой религии придерживается Б.Обама.

Как сообщили в исследовательском центре, опрос, касающийся вероисповедания американского президента, проводился до того, как разгорелась дискуссия по поводу строительства мечети близ Всемирного торгового центра, разрушенного атакой террористов 11 сентября 2001 г., замечает РосБизнесКонсалтинг. Б.Обама заявил, что мусульмане имеют право на возведение культурно-религиозного центра, но отказался сказать, должно ли это состояться фактически.

Отдельный опрос населения, проведенный журналом Time уже после этих слов Б.Обамы, показал, что 24% американцев полагают, что президент страны является мусульманином. 47% заявили, что Б.Обама - христианин, и 24% ответили, что не знают, какой религии он придерживается. Кроме того, 61% американцев высказались против строительства мечети близ места теракта 11 сентября и лишь 26% поддержали проект.