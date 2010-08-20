США заявляют, что почти уговорили израильтян и палестинцев

В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире, сообщает Радио "Свобода".

По словам официального представителя Госдепартамента США Филипа Кроули, соглашение между сторонами уже "очень, очень близко". При этом дипломат отметил, что детали договоренности еще уточняются.

Власти Израиля и Палестинской автономии от комментариев пока воздерживаются