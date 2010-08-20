США заявляют, что почти уговорили израильтян и палестинцев
00:20, 20 августа 2010Мир
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Но детали договоренности еще уточняются
В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире, сообщает Радио "Свобода".
По словам официального представителя Госдепартамента США Филипа Кроули, соглашение между сторонами уже "очень, очень близко". При этом дипломат отметил, что детали договоренности еще уточняются.
Власти Израиля и Палестинской автономии от комментариев пока воздерживаются
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