Массовые столкновения в парижском метро

Несколько часов длились беспорядки на станции парижского метро, обслуживающей Северный вокзал; задержаны девять человек. Как сообщает СтранаRU, столкновения начались из-за того, что вечером во вторник два контролера задержали 33-летнего мужчину, у которого не было билета. Тот оказал сопротивление, напал на служащих, ранил одного из них, но был задержан полицией и доставлен в участок.

Свидетелями инцидента стала группа молодых людей, преимущественно арабского и африканского происхождения. Они решили, что задержание было проведено слишком жестко: по их утверждениям, нарушителю сломали руку. Эти люди стали вести себя агрессивно, на место прибыли подкрепления полиции.

Противостояние переросло в столкновения, около 200 хулиганов выкрикивали лозунги против кандидата правых сил на пост президента Франции Николя САРКОЗИ, который до понедельника возглавлял МВД. Молодые люди начали громить магазины "подземки" и бить стекла. Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки. Руководство метрополитена на время остановило работу этого крупного пересадочного узла, поезда миновали эту станцию без остановки.