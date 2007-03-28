США отказались внедрять ПРО в Европе с помощью НАТО

США отказались размещать свою систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе с помощью НАТО, заявил во вторник заместитель помощника министра обороны США Брайан ГРИН.

Как передает Associated Press, Б.ГРИН аргументировал это необходимостью получать согласие каждого члена НАТО для того, чтобы заручиться поддержкой всей организации. "НАТО принимает решения на основе консенсуса, а это значит, что нужно добиться единства мнений. Между тем, принятие единогласного решения - непростая задача для любой структуры, не исключая и НАТО", - сообщил чиновник Палаты представителей Конгресса США.

Ряд европейских лидеров, включая канцлера Германии Ангелу МЕРКЕЛЬ, призвали США расширить участие НАТО в установке компонентов американской системы ПРО в Европе, чтобы избежать конфликтов со странами Восточной Европы и с Россией.

Как сообщалось, в феврале Чехия и Польша дали согласие на развертывание комплексов ПРО США на своей территории.