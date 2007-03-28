Подаренная Шираку кружка возмутила Турцию

Пивная кружка с изображением победы Наполеона над Османской империей в 1799 году, подаренная канцлером Германии Ангелой Меркель французскому президенту Жаку Шираку, вызвала критику у представителей правительства Турции, передает в среду агентство France Presse.

Когда журналисты спросили у главы турецкого МИД Абдуллы Гуля, что он думает по поводу сувенира, он ответил: "Евросоюз должен побеспокоиться о будущем, а не о прошлом". "Если ЕС смотрит в будущее, то надо смотреть в будущее. Постоянно твердить о прошлом недостойно", - заявил министр иностранных дел Турции.

Как писали турецкие газеты, сюжет росписи на кружке отражает враждебность лидеров ЕС по отношению к Турции, которая стремится стать частью Евросоюза. Меркель, напоминает агентство, является противницей членства Турции в альянсе и предлагает лишь установить с этой страной особые отношения партнерства.

Старинная пивная кружка с росписью на историческую тему была вручена Шираку в минувшие выходные во время празднований 50-летия Евросоюза в Берлине. После президентских выборов в апреле 2007 года французский лидер покинет свой пост.

Лента.ру